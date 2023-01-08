在世界盃以一身清涼裝扮現身場邊的前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll），成功戰勝了卡達當地對女性嚴格的服裝要求，甚至她還加碼表示若克國最終奪下世界盃冠軍，將會赤裸上半身以示慶祝，而伊凡娜也趁著這波炒作，IG粉絲人數已經來到365萬人。

隨著在世界盃上爆紅，伊凡娜的社交圈也拓展到藝能界，在跨年夜當中被直擊出現在奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）舉辦的派對上，與知名流行音樂歌手德瑞克（Drake）及男演員傑米福克斯（Jamie Foxx）留下合影。

伊凡娜性感火辣的魔鬼身材，就連場上球員都把持不住，伊凡娜透露自己在世界盃期間收到幾名球員私訊，像是「你好嗎？」之類的訊息，不過這些球員沒有忘記自己的本分，也向伊凡娜表示將會全力擊敗克羅埃西亞。

克羅埃西亞最終在4強敗下陣來，輸給最後的冠軍阿根廷，針對該場裁判吹判尺度，伊凡娜賽後不滿開砲，「有時在4強會遇上一個糟糕的裁判，他莫名其妙給了阿根廷一次12碼，因此讓我們錯過了奪下冠軍的機會，但克羅埃西亞是心胸寬大的小國家，我永遠以自己是克國人感到驕傲。」