MOSFET廠力士（4923）今日公告2022年12月合併營收為6,805萬元，第四季合併營收2.18億元，相較第三季僅小幅下滑，顯示產業景氣未再惡化，累計全年合併營收10.99億元，則維持與去年相當。

力士第四季合併營收雖尚未反轉，然產品組合已見優化效益，高毛利的電源供應器MOSFET出貨量創高，平均單月營收占比達7～8％，較上半年的約2％要高，預期2023年可望成為主力產品，對獲利產生明顯挹注。

力士2022年順利搶進電源供應器MOSFET領域，已是全球前兩大NB品牌HP與DELL的合格供應商，並且是HP唯二認可的台廠，受此正向評價，公司亦陸續取得四大電源供應器廠的合格供應商資格，並已對其中一家開始出貨。

該產品特性為較一般NB／PC用MOSFET享有較大利潤空間，在於其進入門檻高，一向由國際IDM大廠如英飛凌（Infineon）等掌握，而在國際IDM大廠選擇調整產能轉往車用領域發展，計畫性逐步退出市場下，力士已搶占先機，在公司第四季電源供應器MOSFET占整體營收比重已大幅拉高至7～8％下，全年占比來到約5％，亦使NB/PC與Monitor等應用降低至5成以下。

公司近年來積極優化產品結構，以提升營收成長與利潤空間，其中電源供應器領域在2023年可望開花結果，公司預期，現已出貨的電源供應器客戶，今年可望更明顯放量，在於國際IDM大廠轉向車用市場的腳步加快，且預期電源供應器客戶家數將再增加1～2家，2023年電源供應器MOSFET占整體營收比重，在合併營收仍將保持增長下，有機會來到至少15％，

力士其他新產品應用還包括電池模組領域，受惠於去年下半年起業務進展加速，力士產品主打快充慢放、延長待機時間，調解電力使用，以及尺寸更小等特性，有助於更進一步提高市場滲透率，亦將挹注2023年成長動能。

展望2023年，雖然上半年電子產業仍受到庫存水位偏高拖累，力士預期仍可至少維持去年下半年的表現，且在高毛利的電源供應器MOSFET占比大幅拉升下，產品組合優化可望帶動獲利表現朝正向發展，加上公司與上游晶圓代工廠維持長期穩定關係，得爭取合理成本議價空間，力士預估2023年營運表現將逐步回穩向上。