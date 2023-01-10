海瑞溫斯頓（Harry Winston）印記Emerald系列腕表向來是品牌最受歡迎的珠寶表，經典八邊形鑽石祖母綠切割的表殼，就像是一顆碩大的鑽石，藉此向海瑞溫斯頓先生最鍾愛的祖母綠型鑽石致敬，表殼鑲嵌了紅寶石，勾勒華麗的八角形輪廓，不僅奢華，且更添喜氣。

除了表殼，表盤在12點、3點、6點、9點鐘的位置鑲嵌紅寶石時標，其中12點位置的紅寶石重達0.02克拉，搭配紅色緞面表帶，更添洋洋喜氣，是結合實用與華麗外觀的年節腕表。