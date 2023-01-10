中華航空攜手以自然流著稱的東京名店「燈燈庵」餐廳，1月15日起在日本航線推出豪華商務艙／商務艙專屬日式餐點，同時搭配全新日式餐具，將日本宴請貴客最具代表性的會席料理搬上高空，讓搭乘貴賓倍享尊榮。

3代傳承的燈燈庵來自東京，是超過半世紀的黑茶屋餐飲集團旗下高級會席料理餐廳。凡搭乘華航日本旗艦航線豪華商務艙／商務艙的旅客，包括台北（桃園）至東京成田、大阪、福岡及名古屋、松山－東京羽田、高雄－東京成田及大阪航線，可享用到「燈燈庵」唯一海外授權店特別設計的機上日式餐點。

華航表示，首季推出「初春御膳 翔」，主菜為黑毛和牛照燒，嚴選日本和牛佐以芥末子照燒醬濃縮入味，搭配口感香甜的北海道夢美人米。未來也將隨季節更迭，提供旅客當令的主菜選項。

「初春御膳 翔」從前菜到甜點多以台灣在地食材為基礎，前菜融合懷石料理的「八寸」元素，將代表季節性的食材盛為一盤，相當考驗師傅刀工，每一樣都得切成一寸一口的大小，使用金針菇、莧菜、燻製合鴨等本地食材為主，採日式手法製成8道小點，碰撞出台日合璧的味覺饗宴。

另外煮物的紅蘿蔔、栗子南瓜、椎茸、冬筍，炸物的牛蒡唐揚，漬物中的柿子、小黃瓜，以及甜點的芋頭、野薑花、紅心芭樂、黑糖和紫心地瓜等，也通通產自台灣。

餐點裡最特別的，是東京燈燈庵本店著名菜色「勾玉豆腐」和「黑糖饅頭」。勾玉豆腐利用腰果、葛粉、牛奶及鮮奶油，配以日本柴魚及昆布製作的柴魚高湯凍、芥末，經過5道手續、耗費近40分鐘，最後撒上台灣烏魚子粉製作而成；黑糖饅頭則是濃郁黑糖外皮，包裹產自台灣的綿密紫薯，先蒸後炸，火候、時間都得精準掌握，才能做出外酥內軟、口感層次豐富的特色甜點。

華航也與屢次獲得國際設計大獎的知名品牌JIA品家合作，聯名推出全新日式餐具襯托精緻美食。華航日式典雅細緻的餐碗盤帶領旅客一同領略日本四季變化，橢圓形餐盒設計，盒蓋有黑、藍、紅、灰4種顏色，便於冷、熱食的辨別；盒身採用取得國際環保認證的回收材料製成，生產過程減少70％的碳排。