雲品國際酒店股份有限公司（2748）2022年12月合併營收為2.66億元，年增26%，全年合併營收為20.74億元，年增43%。展望後市，疫情常態化、民眾生活消費回歸常軌，加上邊境解封，來台外國商旅增加，旗下有日月潭雲品度假飯店、台北君品酒店，以及君品Collection宴會事業的雲品，餐飲、住房與宴會動能回溫，2023年首季營收續揚可期。

雲品與總太地產聯手出擊的台中水湳圓觀(Palazzo Colonna)，將於2023年4月加入營運，君品Collection的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至900桌，在疫情趨緩與2023年好日子天數多達90多天的助攻下，法人預期君品Collection全年的婚宴接單可望大幅成長。

君品Collection最受歡迎的三大場地：淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特，都在在地市場以最高起桌價格成功建立領導品牌地位。適逢年底聚餐與尾牙旺季，雲品旗下飯店館內的許多宴會場次已外溢到君品Collection的外部場地，雲品國際更承攬多場大型外燴，有效推升今年餐飲營收，全年宴會產值約有100%的成長，幫助12月營收創下同期新高，全年營收也逐漸恢復至疫情前的表現，更創上市以來的全年次高成績。

國門解封超過2個月，目前君品酒店的外籍旅客已佔4成，多以新加坡、馬來西亞與部分韓國旅客為主，此外，在國旅與國際客並行的行銷策略下，針對國旅客群也推出多款一泊二食住房方案，有效維持周末假日的住房率。雲品溫泉酒店同樣也因年底國旅需求強烈，而穩健地推升住房營收。

為提供旅客更優質的旅遊體驗，雲品溫泉酒店持續調整住房銷售策略，不以追求高住房率為目標，力求旅客更舒適的住宿體驗與遊憩空間，並能夠穩健推升住房營收，今年將進行飯店內部的改裝升級計畫，包括遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等，將能夠提供旅客更頂級的服務享受。