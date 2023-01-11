市場研究機構Sensor Tower 商店情報數據顯示，2022年12月騰訊「王者榮耀」在全球App Store 和Google Play吸金近2億美元，蟬聯全球手游暢銷榜冠軍。來自中國iOS市場的收入占94.4％，海外市場收入占比為5.6％。

香港經濟日報報導，收入位列榜單第2名的為米哈遊「原神」，移動端吸金近1.9億美元，其中，47％的收入來自中國iOS市場，日本市場的收入占20.9％。

騰訊「PUBG Mobile」（合併「和平精英」收入）以超過1.8億美元的收入位列榜單第3名。榜單首五位另外兩款遊戲為King「Candy Crush Saga」和「Roblox」。

據統計，去年12月，全球手遊玩家在App Store 和Google Play付費超過67億美元，年減7.6％。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻19.6億美元，占全球總收入的29.2％。日本市場排名第2，占18.5％，中國iOS市場排名第3，占17.2％。