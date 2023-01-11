遠東集團董事長徐旭東11日在遠百竹北店正式開幕式後指出，對2023年整體景氣樂觀看待，今年遠百全年業績有機會再創新高，且大巨蛋商場亦拚年底開。

因疫情干擾，遠百竹北自2022年初試營運一年後才在2023年1月11日正式開幕，首年業績即突破65億，遠超過預期50億目標。

徐旭東表示，BOT案是很棒的合作模式，也是遠東百貨第一件與縣府的BOT合作，新型百貨的營運模式成功帶動地方經濟成長；遠東百貨總經理徐雪芳則表示，遠百竹北以創新想法打造，創造多個第一、獨一、唯一，也在首年創佳績。

遠百（2903）2022年全年合併營收包括遠東百貨、遠東SOGO業績大幅成長，累計全年合併營收達358.99億元、年增1.67％；若以個體遠東百貨營收來看，2022年全台12店營業額近570億元，再創高，年增24.24％。遠百今年遠東百貨、遠東SOGO「雙品牌」業績目標都是雙位數成長。