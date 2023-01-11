九天玄女降落了？警員犯罪宣導秀「笑」果

「500公尺、300公尺，降落在市政路456號！」九天玄女怎麼會降落在台中市七期市政路？原來是警六分局為了提升能見度，在犯罪宣導時想出的點子，以九天玄女為主角，舉行銀行防搶演練，並拍攝成宣導短片，影片內大秀「笑」果，讓民眾直呼有趣。

台中市警局第六分局指出，為了提升演練與犯罪預防能見度，特別與合作金庫永安分行合作，在農曆新年前舉辦防搶暨攔截圍捕演練，並特別以之前流行的「九天玄女」為主角，設計出有歹徒為了能夠過好年，想要藉由搶銀行的方式獲取大筆金錢，並在動手前希望求得神明保佑。

料想不到的是，九天玄女是鏟去奸邪的正義之神，仙姑運用幻境等方式阻擋歹徒行搶，成功阻止了一場不會成功的犯罪。警方指出，透過鏡頭影像可以發現，影片中警方接獲通報快速抵達現場，展現平時專業訓練的成效，並立即布下天羅地網，過程相當逼真，甚至有民眾見到了還特別閃避到旁邊。

整支影片充滿「笑」果，卻不失專業度，六分局分局長蔡元戎指出，透過防搶演練，盼提升金融機構業者的自我安全維護能力，也提高行員們警覺與危機意識；因應農曆春節將屆，警方秉持偵防、預防並重，特別加強防詐、防竊等宣導，也呼籲民眾儘量使用轉帳方式、或由親友陪同領取金錢，避免成為歹徒覬覦目標。