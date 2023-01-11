人民幣兌美元在岸價（CNY）11日收盤微跌3個基點，中段最低至6.7879。人民幣兌美元在岸價全日收報6.7775，較10日下午4時30分收報6.7772，微跌3個基點，較晚上11時30分最後成交價6.7780，走強5個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）一度跌破6.79，最低至6.7973，截至下午4時50分，離岸價報6.7821，在岸價報6.7748。官方11日開出的中間價報6.7756，較10日報6.7611，下調145個基點或0.21％。

交易員指出，在美國通膨數據公布前，美元繼續調整，而季節性結匯需求減弱，同時逢低購匯略增，令人民幣反覆，隨春節假期臨近，客盤需求料轉弱，短期匯價或在6.8附近調整。

另有交易員認為，市場傾向認為美國通膨數據低於預期，通膨壓力下降將使聯準會2月加息幅度下降，短期人民幣利率趨上行，中美息差倒掛加速收窄。