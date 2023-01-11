全球經歷了艱難的2022年，展望2023年，成功預測2008年金融風暴的末日博士魯比歐（Nouriel Roubini）這次也一樣悲觀，他在最新報告中警告，2022年通膨、俄烏等懸而未決的問題，未來只會更加惡化，各國將面臨5個無法避免的「戰爭」，擴大財政赤字並帶來更嚴峻的通膨。

第一個戰爭：愈趨激烈的「冷戰」和「熱戰」

全球陷入一種「地緣政治蕭條」，西方與大陸、朝鮮、俄羅斯和伊朗等國家的競爭持續升級，未來的「冷戰」和「熱戰」將越來越激烈，俄烏戰火可能進一步擴大，以色列與伊朗的衝突，以及美中對抗和兩岸局勢等問題，緊張局勢迫使各國增加軍事支出，進而對財政造成更大的壓力。

第二個戰爭：應對氣候變遷的戰爭。

各國每年花費數兆美元控制氣候惡化，但若期待對氣候的投資能增加經濟成長，這想法很愚蠢。魯比尼解釋，一個國家經歷「真正的戰爭」後增加投資，當然能夠帶來經濟發展，但氣候的投資並非如此，只會更加貧窮，因為在氣候戰爭的驅動下，大部分現有資本存量只會不得不被替換。

第三個戰爭：與未來流行病的戰爭。

在氣候變化的問題下，未來可能會更頻繁的爆發全球大流行，從事前預防到事後應對，政府都需要負擔更高的成本支出，外加高齡化、醫療負擔，以及老人年金等支出，未來壓力只會更大。魯比尼說，「這種無資金來源的隱性債務負擔，已經趨近發達經濟體的顯性公共債務水準」。

第四個戰爭：AI機器人全球革命戰爭。

未來各國將面臨來自機器人「全球化」和「自動化」的創新衝擊，或許能夠帶動經濟成長，但也會威脅藍領和白領階級的就業，各國也必須付出更高的成本救濟這群人。魯比尼預估，若政府以每人每月1000美元的基本收入補貼，可能會損失約20%的GDP。

第五個戰爭：與財富分配不均的戰爭。

財富分配不均已經成為各國年輕人、授薪階級的不滿，且可能引發國家動盪，為了防止民粹主義政權上台，實行不可持續的經濟政策，民主國家必須斥巨資強化社會安全網，事實上，這已經是許多國家的正在進行式。