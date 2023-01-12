行政院會今（12）日通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，國發會主委龔明鑫坦言，全世界今年經濟成長速度是30年來第三糟，因此今年經濟成長挑戰性很高，所以在總預算外要有更積極作法。

對於超徵稅收，總統蔡英文先前指示三大面向促進經濟。行政院會今（12）日快馬加鞭通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，讓普發現金等政策有其法源依據，至於條例總經費以3,800億元為上限，實施日期則到2025年底。

龔明鑫出席行政院會記者會指出，世界銀行最新經濟預測又下修成1.7％，比起去年6月份預測3.0％，幾乎是腰斬，其他預測機構愈晚公布的都低於2％，這樣經濟成長速度是30年來第三糟，前面就2009年跟2020年，分別受到世界金融危機跟疫情影響，因此今年經濟成長挑戰性很高，預測也陸續下修當中。

龔明鑫說，去年8月送出總預算，就有預估今年經濟成長率會受到挑戰，今年總預算已經提高兩成到2.7兆元，但去年9月份出口，竟然負成長，去年11月、12月甚至是兩位數負成長，外銷訂單衰退兩成多，全世界經濟上收縮很明顯衝擊到台灣貿易狀況，這樣發展來講，除了總預算外要有更積極做法。

龔明鑫說，去年年底蔡英文召開國安會議，擬定強化韌性七項主軸，也希望反映民意上，在經濟成果共享上做些準備，裁示上也提到，請蘇揆帶領各部會將具體計畫跟經費來源研擬定案後適時向國人報告。大概十天左右，政院就召集各部會把相關計畫研擬出來，已有大致方向。

龔明鑫說，推動上有些有即時性，例如普發現金，有些則是強化韌性，進行體質調整，時間上比較長，不是一年可以完成，所以需要兩、三年轉型，條例實施時間上才會訂到兩年多，到2025年12月底，讓推動上有法源基礎，所以院會今天盡快通過，送到立法院後會積極跟立法院各黨團積極溝通，也會對民眾多做說明，希望後續條例盡快通過。