據大陸外交部網站消息，當地時間1月11日，大陸外交部長秦剛和非盟委員會主席法基共同會見記者。有記者問及中方對第二屆美非峰會的看法，秦剛表示，中美都是聯合國安理會常任理事國，對世界和平安全與發展負有重大責任。中美關係不應是競爭關係，不應是你輸我贏的零和博弈，否則只會兩敗俱傷、讓世界遭殃。中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，不應損害第三方利益，這才符合時代進步潮流，才符合國際社會的普遍期待。

秦剛說，中非之間有著深厚的傳統友誼，根植於雙方在爭取民族解放事業中的相互支持，源自實現發展道路上的互幫互助，是建立在相互尊重、平等相待、互利共贏基礎上的真實親誠友好合作關係，經受了國際風雲變幻的考驗，歷久彌堅，牢不可破。

秦剛細數：新世紀以來，大陸在非洲修建了超過6000公里的鐵路，6000公里的公路、近20個港口、80多個大型電力設施，援建了130多個醫院和診所、170多所學校、45個體育場館、500多個農業項目。這些成果看得見、摸得著，為促進非洲經濟社會發展和民生改善發揮了重要作用，展現了中非關係的成色和中非友誼的底色，得到了非洲國家和人民的贊譽。

秦剛表示，非洲是一塊崛起的大陸、希望的沃野，充滿生機和活力。沒有非洲的和平與發展，就沒有世界的穩定與繁榮。非洲需要的是團結合作，而不是陣營對抗，任何國家、任何人都沒有權力強迫非洲國家選邊站隊。非洲應該是國際合作的大舞台，不是大國博弈的角鬥場。

秦剛表示，如果有競爭，那就比一比誰為非洲和平發展、誰為非洲爭取國際治理議程中更大代表性和發言權做的實事更多。無論哪個國家，只要他們真心誠意幫助非洲實現和平與發展，大陸都樂見。如果非洲朋友願意，中方也願同任何國家在非洲開展三方或多方合作，共同為非洲發展振興做出更大貢獻。