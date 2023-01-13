知名影視經紀人、製片邱瓈寬扯入上億元遺產糾紛，她的已故恩師裴祥泉妹妹裴祥麟指控邱及她的漢星公司楊姓員工侵吞哥哥上億元遺產，涉嫌侵占等罪，台北地檢署不起訴邱、楊2人，案經再議，台灣高檢署審查後，13日認為再議無理由，駁回再議。因此邱、楊2人獲不起訴處分確定。

本案緣於裴祥泉2015年5月過世後，裴的親人去辦理相關遺產申報程序時得知，邱女已經以遺囑執行人的身分，完成相關程序，裴祥泉被申報的遺產高達2.18億元，另有債務1.35億。

裴祥泉的妹妹裴祥麟從國稅局得知，邱所持有的遺囑是由裴祥泉口述、他人代筆，內容是「公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖（楊姓員工）30％，阿寬（邱女）30％，漢星公司員工20％，剩下的20％，就給那些需要照顧的人」，遺產內容完全沒有提到家人，裴的妹妹認為遺囑造假而提起民事訴訟。

2017年台北地院審結，法官認為3名口述遺囑見證人中，有2人就是可獲得遺產的漢星公司員工，違反《民法》「受遺贈人，不得為遺囑見證人」規定，判決遺囑無效。

裴的妹妹裴祥麟向北檢控告邱女、漢星公司楊姓員工2人涉嫌侵占罪等罪，北檢曾傳喚邱女說明，去年11月認為邱、楊罪嫌不足，將2人不起訴。

裴女不服，向台灣高檢署聲請再議，台灣高檢署審核認為再議無理由，依法駁回。邱、楊2人獲不起訴確定。