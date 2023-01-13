證交所統計，本周台股發行量加權股價指數漲幅3.14％，周線連二長紅，另外，本周到今（13）日止，上市股票總市值達46.41兆元，周市值飆增1.4兆元。

證交所統計，台股今日發行量加權股價指數收盤為14,824點，周漲450點、漲幅3.14％；台灣50指數收11,470點，周漲545點、漲幅4.99％，主要因台積電一檔單周飆漲9.05％；而包括櫃買市場的寶島股價指數收16,925點，周漲472點、漲幅2.87％，因櫃買較弱勢，只小漲0.26％，明顯漲大不漲小。

在產業別指數方面，本周漲幅以半導體類指數上漲7.45％為最大，跌幅以光電類指數下跌2.92％為最大；未含金融類指數漲幅約為3.4％，未含電子類（非電）指數漲幅1.04％，未含金融電子類（傳產）指數漲幅約為0.93％。顯示電子漲勢優於金融及傳產股。

證交所統計，本周集中交易市場總成交值為9,049億元，全體上市股票成交值為8,386.23億元，股票成交量周轉率為1.39％。

本周各產業上市股票成交值前三名為：半導體類3,233.6億元，占全體上市股票交易金額38.56％；電子零組件類774.38億元，占全體上市股票交易金額9.23％；航運類427.53億元，占全體上市股票交易金額5.1％。

成交量周轉率前三產業為：生技醫療類5.72％、電器電纜類4.26％及資訊服務類3.8％。

累計今年開盤到1月1日共交易日，集中市場總成交值為1.55兆元，市場日均值為1,724.73億元，股票成交量周轉率為2.44％，股票日均量周轉率為0.27％。