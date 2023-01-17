荷蘭貿易部長表示，荷蘭不會草率地接受美國限制對中國出口晶片製造技術的新規定，荷蘭正與歐洲和亞洲的盟友進行磋商。

荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher在周日的電視節目《Buitenhof》發表上述談話。另一方面，荷蘭首相呂特(Mark Rutte)預計周二訪問美國，預計將與美國總統拜登討論出口政策。

部長說，美國對於過度依賴亞洲有「合理的擔憂」，並擔心這些晶片被用於軍事用途，或者是被用於對抗荷蘭。

Schreinemacher說：「我們和美國人談判已經很長時間了，但他們在去年10月提出了新的規定，從而改變了競賽」。「所以你不能說，他們已對我們施壓了2年，而現在我們必須簽字。我們不會這麼做」。

部長也表示，荷蘭已經正與日本、南韓、台灣、德國和法國方面進行討論。

她強調，德國是艾司摩爾(ASML)的關鍵供應商，因此德國也有經濟利益；所以應該「確保」，如果荷蘭把某項技術列為不易出口的產品清單，那麼其它國家也會這樣做。

荷蘭艾司摩爾是半導體製造設備的重要供應商，而部分德國企業例如蔡司，為艾司摩爾供應重要的鏡頭設備。

而在川普政府的施壓下，荷蘭政府自2019年以來阻絕了艾司摩爾部分機器對中國的出口。

在2022年10月，美國採取進一步措施，希望遏止中國製造晶片的能力。美國貿易官員當時說，他們預計荷蘭和日本很快就會施行類似的規定。

艾司摩爾曾表示，美國的新規定可能會影響大約5%的銷售額。