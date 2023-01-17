元月以來散戶一路退場、但法人則積極加碼，專家解讀認為，這將有助於台股籌碼趨於穩定。據統計，元月到昨（16）日止，代表散戶的融資餘額銳減近123億元，融券放空也大舉回補57,991張，至於三大法人則同步加碼、共買超1,407.59億元。

由於此次台股農曆年休市長達12天，市場擔心台股封關期間國際股市及金融局勢變化，造成散戶不敢抱股過年。據統計，到昨天為止，元月共有10個交易日，其中9天融資都呈現減少態度，到昨天為止，融資張數餘額降至638.83萬張、融資金額餘額也掉到1,542.34億元，寫下2020年7月初來新低。

而另一方面，融券放空的空頭也擔心萬一台股休市期間大漲，不敢抱券過年，元月來也大漲57,991張，融券張數餘額降到560,436張，創下2022年7月下旬來新低。

三大法人元月來大舉回補台股，尤其在外資累計已買超1,143.55億元下，以及證券自營商也開始翻多，合計三大法人元月來到昨天共買超1,407.59億元。