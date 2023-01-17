聯準會主席鮑威爾日前表示不考慮在2023年降息，加上美國公布經濟數據後，市場普遍預期升息腳步將放緩。大華銀投信17日指出，進入升息循環末端，債券市場相對受到投資人的關注，但債券種類多元，若要尋求安全的避風港，美國公債可能是相對好的選擇。就過去經驗顯示，美國升息期間多為1至2年，在升息停止後，進入債券上漲甜蜜期。由於目前美國的利率水準為2008年金融風暴後相對高點，為近14年來投資保本基金最佳時機。

大華銀投信表示，觀察美國總經數據，12月失業率降至3.5％，是1969年以來最低水準。預期聯準會將參考此就業報告數據，放緩升息腳步；聯邦基準利率期貨資料顯示，2023年11月與12月各降息1碼機會大增。看好時機點，大華銀投信搶發大華銀六年期美元保本基金，限時募集至1月18日。該基金連結美國政府六年期以下公債，再以選擇權連結美國道瓊工業指數，讓投資人資產獲得保護的同時，也參與美股上漲的機會。

在升息到達頂端之後，考量到經濟成長速度減緩，市場也預期降息有可能於今年啟動。大華銀投信統計過去5次降息紀錄，發現降息期間美銀美林5至7年美國公債指數平均漲幅約34.27％。而最近一次降息在2019/6/29至2020/3/31，儘管降息期間較短，幅度也較小，但指數也有9.03％的漲幅。換句話說，利率波動對於債券價格的影響不容小覷，透過較短天期、信用評等高的債券做資產配置，債券價格波動較小，才能達到穩固資產的效果。

大華銀投信表示，國際金融協會(IFF)預測2023年全球經濟成長率只剩1.2％，相當世界剛由金融海嘯掙脫的2009年。在此環境下，投資人需要謹慎配置，尋找投資的避風港。限期募集的大華銀六年期美元保本基金主要配置於美國公債，再透過選擇權連結道瓊工業指數，為投資人掌握「保、可、夢」三大優勢，讓這類型過去為專業投資人設計之商品，小資族也可入手，有夢可追。且此時進場，恰好鎖住目前利率，為投資人減輕利率不確定性所帶來的風險。

根據投信投顧公會統計，目前台灣一共有五檔保本型基金，然而商品結構因素，其中四檔基金已經無法再進行申購，發行頻率也較低。若對於接下來的投資市場難以判斷，不妨把握最後時刻布局。「大華銀六年期美元保本基金」，可以於渣打銀行、華泰商業銀行、聯邦銀行、安泰銀行申購，協助投資人主動迎接市場動態，化被動為主動，掌握報酬機遇。