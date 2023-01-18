苗栗縣政府文化觀光局三義木雕博物館，除了1月21日除夕休館１天，自1月22日大年初一至1月29日大年初八照常開放，縣府歡迎民眾蒞臨觀賞。

新春期間三義木雕博物館，特為邀請薪傳營計畫主持人楊北辰教授策畫「聚薈–三義薪傳新銳木雕首展」，邀請薪傳營前３屆同窗學員游宗穆、江若新、耿傑生、廖昭豪，回到當年的研習基地三義木雕博物館地下室，展出以當代木質立體造形藝術詮釋木雕創作的全新樣貌，展期自1月10日起至3月19日止。

為迎接兔年新春，館方也邀集國內資深與新銳共多達54位的木雕藝術家響應參與，在二館3樓舉辦「夯兔大展–全台最大規模的主題袖珍木雕聯展」，堪稱全台首次最大規模的主題袖珍木雕聯展，以及四樓辦理「胡玉麟個展」，兩項展覽自1月17日起至3月26日止。

此外，特於年初三至年初五，將邀請木雕新秀進駐博物館，現場創作表演，引導民眾深入瞭解木雕之美，誠摰邀請喜愛木雕藝術的朋友們，歡迎大家共下來尞。