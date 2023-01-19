紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天含淚出席記者會，宣布今年將不尋求連任，下個月就會自行請辭。回顧疫情期間，除台灣，紐西蘭也是公認的防疫模範生，這都要歸功於阿爾登祭出嚴格的邊境政策，最後她希望人民能記住「她的善良」，但這對紐人來說卻是一記傲慢的耳光。
還記得2年多前大流行病在全球肆虐，那段日子迫使人類放緩腳步，國與國、人與人之間的距離因為足不出戶變得疏遠，紐西蘭當時實施的禁令是數一數二嚴格，每個月有超過5萬人申請入境，但只有5千人獲准。此外，獲得入境許可後，還得花費3,100美元(約9.4萬台幣)入住防疫旅館，在管制森嚴的情況下關14天，後續卻接連被踢爆，有許多富豪或公眾人物動用關係，規則在他們身上一概不適用，引起人民反彈。紐西蘭在邊境政策方面可說是全世界「最硬」的國家之一，也因此換來「防疫模範生」的美名。
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今(19)無預警宣布，下個月7日將是她最後一天上班，要將重心回歸家人，也因為自認油箱沒有足夠的油，繼續帶領國家前進下個5年。被記者問到，希望人們如何記住她，她回答:「身為一位試著表現友善的人。」
然而，在紐西蘭人聽來格外諷刺。當時人在國外的紐人穆拉利(Paul Mullally)因為這項政策，被迫用視訊與垂死的母親道別；滯留在阿富汗的記者貝利斯(Charlotte Bellis)趕不及回國，未婚懷孕身分使她處境艱困，隨時恐面臨生命威脅，由於返國程序遭紐國政府駁回，逼著她求助於塔利班政府，最後投書媒體才獲當局讓步，這件事也引起紐國人把阿爾登貼上「冷血」、「殘酷」的標籤。
阿爾登今天在會上還提到，我希望留給人民一個信念，那就是「保持善良」，善解人意但果斷，樂觀但專注。
文章來源：Jacinda Ardern quit as PM saying she wanted to be remembered for her kindness. But that's an arrogant slap in the face to all the Kiwis who'll never forget her cruelty during Covid, writes CAMERON CARPENTER
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