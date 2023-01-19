紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天含淚出席記者會，宣布今年將不尋求連任，下個月就會自行請辭。回顧疫情期間，除台灣，紐西蘭也是公認的防疫模範生，這都要歸功於阿爾登祭出嚴格的邊境政策，最後她希望人民能記住「她的善良」，但這對紐人來說卻是一記傲慢的耳光。

還記得2年多前大流行病在全球肆虐，那段日子迫使人類放緩腳步，國與國、人與人之間的距離因為足不出戶變得疏遠，紐西蘭當時實施的禁令是數一數二嚴格，每個月有超過5萬人申請入境，但只有5千人獲准。此外，獲得入境許可後，還得花費3,100美元(約9.4萬台幣)入住防疫旅館，在管制森嚴的情況下關14天，後續卻接連被踢爆，有許多富豪或公眾人物動用關係，規則在他們身上一概不適用，引起人民反彈。紐西蘭在邊境政策方面可說是全世界「最硬」的國家之一，也因此換來「防疫模範生」的美名。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今(19)無預警宣布，下個月7日將是她最後一天上班，要將重心回歸家人，也因為自認油箱沒有足夠的油，繼續帶領國家前進下個5年。被記者問到，希望人們如何記住她，她回答:「身為一位試著表現友善的人。」

然而，在紐西蘭人聽來格外諷刺。當時人在國外的紐人穆拉利(Paul Mullally)因為這項政策，被迫用視訊與垂死的母親道別；滯留在阿富汗的記者貝利斯(Charlotte Bellis)趕不及回國，未婚懷孕身分使她處境艱困，隨時恐面臨生命威脅，由於返國程序遭紐國政府駁回，逼著她求助於塔利班政府，最後投書媒體才獲當局讓步，這件事也引起紐國人把阿爾登貼上「冷血」、「殘酷」的標籤。

阿爾登今天在會上還提到，我希望留給人民一個信念，那就是「保持善良」，善解人意但果斷，樂觀但專注。