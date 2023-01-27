日本豐田汽車（Toyota）今天宣布，66歲的社長豐田章男將卸下社長職務，轉任會長，由53歲的Lexus總裁佐藤恒治接任社長。
法新社報導，全球汽車銷量第一的豐田汽車表示，管理層異動將自4月1日起生效。
豐田章男是豐田汽車創辦人豐田喜一郎的孫子，他的父親豐田章一郎於1980至90年代領導豐田汽車。身為第三代的豐田章男於2009年成為豐田汽車有史以來最年輕社長。
即將接任的佐藤恒治曾是豐田汽車的品牌長，也是豐田旗下Lexus現任總裁。（譯者：戴雅真）1120126
日本豐田汽車（Toyota）今天宣布，66歲的社長豐田章男將卸下社長職務，轉任會長，由53歲的Lexus總裁佐藤恒治接任社長。
法新社報導，全球汽車銷量第一的豐田汽車表示，管理層異動將自4月1日起生效。
豐田章男是豐田汽車創辦人豐田喜一郎的孫子，他的父親豐田章一郎於1980至90年代領導豐田汽車。身為第三代的豐田章男於2009年成為豐田汽車有史以來最年輕社長。
即將接任的佐藤恒治曾是豐田汽車的品牌長，也是豐田旗下Lexus現任總裁。（譯者：戴雅真）1120126
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