為達成2050年「淨零排放」，台灣宣布2040年全面販售電動汽機車，台東縣環保局表示，今年新購電動機車申請作業即日開始，補助認定期間自今年1月1日購買發票日期起至申請額滿或11月30日為止，其中，花東基金加碼補助1萬元，限400輛，另外，加上經濟部工業局補助7000元，民眾汰舊換購電動機車最高可補助1萬7000元。

縣長饒慶鈴表示，持續推動台東打造淨零永續城市邁進，台東縣在去年榮獲「低碳永續家園評等與分級認證」縣市層級最高級「銀級」評等認證，是各項低碳淨零的行動策略中，努力推動成果，其中持續推動電動機車的購車補助，是重要策略之一。行政院訂出2040年起新售車款將不再有燃油車，並持續轉型為電動化或其他能源車。

為鼓勵縣民盡早參與運具電氣化，台東縣持續向中央爭取花東基金加碼購車補助1萬元，鼓勵響應低碳綠生活，減少交通工具產生的空氣汙染物，維護台東的美好環境。

台東縣環保局說明，今年度花東基金加碼補助1萬元部份，限量400個名額，申請條件包括新購電動機車車主必須年滿18歲，且需設籍台東滿4個月以上，而以前皆未曾申請過花東基金補助者，購車發票為設籍於台東縣境內的車商開立，申請車輛務必至台東監理站掛牌，並認明經濟部TES標章，詳細補助辦法網址（http://es.fundot.tw/） 或上台東縣環境保護局網頁或搜尋臉書粉絲專頁「台東縣電動機車購買補助申請資訊」查詢，或洽詢補助專線089-238649。