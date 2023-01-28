用新科技助攻求職。台中市政府勞工局為優化就業服務，首度結合XR技術，建置最新「AR虛擬面試穿搭系統」及「VR360度職場接軌系統」，不但可讓民眾求職前先了解工作內容、公司發展展望等資訊，還能提供面試時的各項技巧與穿搭建議，盼提升就業媒合成功率。

台中市去年上半年失業率3.6％，低於全國平均值、為六都最低，勞工局長張大春表示，市府重視民眾就業的問題，除積極招商引資，也舉辦各項徵才活動，而為了幫助民眾提升自身能力、強化就業力，勞工局並舉辦職場體驗、面試技巧指導及履歷健診及視訊徵才等服務。

繼在疫情期間推出視訊徵才，頗受好評，勞工局去年更結合XR虛擬實境科技，創建「AR虛擬面試穿搭系統」，勞工局指出，該系統內建駕駛員、銷售人員、寵物美容等10種熱門職業的服裝搭配，並在徵才活動現場提供體驗，果然吸引不少民眾嘗試，想找工作的林姓市民就說，這樣的作法跟得上潮流，也不必再為面試該穿什麼而煩惱。

另「VR360度職場接軌系統」則邀請矽品精密及宏全國際、愛地雅等5間知名企業，分別介紹各自產業的工作內容，讓求職者可以先了解該公司企業文化、薪資結構及工作內容等資訊，勞工局表示，此系統推出後頗受好評，不但有很多民眾利用，更有不少企業報名盼加入虛擬就業博覽會設攤，今年將增加邀請企業。

勞工局指出，「AR虛擬面試穿搭系統」及「VR360度職場接軌系統虛擬就業博覽會」，目前分別在豐原就業服務站、沙鹿就業服務站及台中就業服務站、台中市府就業服務台等處設置，民眾可以前往利用，吳姓民眾就說，他透過VR了解矽品公司的工作環境後，就決定投遞履歷，對未來就業發展很有信心。