新任行政院長將由前副總統陳建仁出任，但原中研院特聘研究員職務，將以「核准借調、留職停薪」保留。高雄前副市長葉匡時直言，陳建仁從中研院借調出任行政院長反映出中研究定位與績效議題，以陳建仁為例，他成為最高等級的特聘研究員之後，所以可以拿到最高等級薪資，並且沒有退休年齡的限制，但究竟對我國學術貢獻為何？中研院能否對外做個相關規範的具體說明？

葉匡時指出，陳建仁已經71歲，可以不受年齡限制，繼續擔任特聘研究員，等蔡英文總統任期屆滿，相信陳建仁將會回到中研院繼續領高薪擔任特聘研究員。根據中研院組織規程規定，具有全球性學術殊榮者之特聘研究員，其聘期不受年齡限制。國際級學術人才不可多得，值得特別尊重珍惜，要求他們在一定年齡就強制退休確實有商榷的餘地。

他表示，為了禮遇尊重學術人才，中研院的特聘研究員分為八個等級，每月薪資從13萬到49萬，陳建仁顯然是具有全球性學社殊榮，所以可以拿到最高等級薪資，並且沒有退休年齡的限制。

葉匡時指出，他並不反對中研院這樣的規定，問題是為何只有中研院有這樣的規定，國立大學卻沒法有類似的規定？這些拿到最高等級薪資的終身特聘研究員，有沒有「績效」評估機制？

他直言，以陳建仁為例，他是每年都要經院務會議重新評鑑是否續聘？或終身免評鑑而永久聘任？他成為最高等級的特聘研究員之後，究竟對我國學術貢獻為何？不知道中研院能否對外做個相關規範的具體說明？

葉匡時認為，中研院是個奇特的組織，其研究員沒有教學責任，卻擁有豐沛的研究資源，先不提歷史源由，純就經費預算來看，中研院去年一年預算大概是130億左右，居然超過交通大學、清華大學兩校合併的共約100億元的預算，而台大的年度預算也只是200億左右，這樣的預算分配合理嗎？

他強調，大家很注意台灣各大學的國際排名，表示有在關心我國大學的績效，而中研院有這麼多具有特殊待遇的終身特聘研究員，又拿了政府這麼多的預算，是否可以知道中研院的特聘研究員以及中研院的整體績效是什麼？該怎麼評鑑？