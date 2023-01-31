嘉義艦進港風大失控撞碼頭，造成碼頭輪檔損壞。（民眾提供）

「行船走馬七分險！」海巡署艦隊分署中部機動海巡隊4000噸級嘉義艦，24日大年初三進入台中港時，疑因風浪太大失控撞上5B碼頭，造成嘉義艦船身右側舷邊外板有擦痕，碼頭輪檔被撞損壞，幸無人員傷亡。海巡署艦隊分署強調，已委由維修廠商今天先行應急處置，預計於2月3日完工，不影響勤務運作。

中部航務中心表示，這起意外發生在24日上午8時許，4000噸級嘉義艦進入台中港準備靠泊海巡專用碼頭時，突然疑因東北季風強勁席捲造成失控，右側船舷擦撞5B碼頭，造成碼頭輪檔邊緣被撞損壞，嘉義艦右側舷邊外板也有擦痕。

台中港務分公司昨日下午聯繫台電公司回報說，經派員檢視碼頭設施後，發現碼頭岸肩水泥破損，無漏油汙染情形。港務公司港務處配合低潮位時間，將於今天下午2時邀肇事海巡署中部機動海巡隊及專用碼頭承租業者台電公司、中部航務中心、港務公司維管處及業務處共同派員進行現勘，確認設施損失及後續修護事宜。

台中港務分公司指出，昨天接獲專用碼頭承租業者台電公司通報，將向海巡署求償，並要求負責修復被撞壞的碼頭；真正肇事原因由航港局中部航務中心進行海事調查釐清中。

海巡署艦隊分署說，嘉義艦於1月24日退勤進港期間，已備便拖船拖纜維繫，惟因海象惡劣且風勢過於強勁（當日海象8-9級陣風11級），致船體局部擦撞台中港5A碼頭。經艦上同仁初步勘查，人員均安，且不影響航行安全。艦隊分署已委由維修廠商今天先行應急處置，預計於2月3日完工，不影響本分署勤務運作。