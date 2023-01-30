強輻射冷卻作用影響，氣象局觀測今晨最低溫在基隆七堵、苗栗公館、三灣皆5.3度，白天起回溫至22到24度，日夜溫差達18度，氣象專家吳德榮表示，周四東北季風影響，大台北、東半部轉雨，北台灣轉涼，周六、日另一波鋒面通過，降雨影響範圍擴大。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今起至周三（1日）乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，清晨非常冷，明天本島平地最低氣溫仍在6度左右，後天緩升至8度左右。此外，日夜溫差非常大，有心血管疾病及年長者要特別注意保暖。今日北部氣溫6至22度，中部6至24度，南部7至25度，東部9至25度。

吳德榮表示，周四（2日）東北季風影響，大台北、東半部雲量增多，轉有局部短暫雨的機率，新竹以南晴朗穩定；北台灣白天稍轉涼，中南部影響不大。周五（3日）東北風減弱，天氣好轉、白天氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周六、周日（4日至5日）另一波鋒面通過，北台灣稍轉涼，迎風面轉有雨，但降雨的影響範圍模式仍在調整中，需繼續觀察。

氣象局也表示，周三晚起至周六（4日）東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；水氣逐步增加，周三晚起至周四大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周五起至周六降雨範圍擴大至北部及東半部地區，其他地區雲量也增多。周日（5日）東北季風減弱，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲。