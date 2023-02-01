王品受惠台灣事業群解封後需求強勢復甦帶動，股價自去年10月底112元低點起漲，虎年封關日收於169.5元，2個月飆漲達逾51％，兔年開紅盤以來持續上攻，3個半月來漲幅已達近76％。

王品2022年自結合併營收182.69億元、年增6.51％，再創歷史新高。其中，台灣事業群136.72億元、年增達27.76％，刷新歷史新高。中國大陸事業群則因疫情封控等因素衝擊，營收降至45.96億元、年減達28.74％，為近9年低點。

受惠內用聚餐需求暢旺，王品2023年初一至初六全台來客數逾78萬人，平均翻桌率均達4輪，自助式、吃到飽品牌達6輪，帶動營收年增達56％。而中國大陸在去年底全面解封，春節期間消費力道同步暢旺，法人看好王品1月營收可望年增近3成、有望挑戰新高。

展望後市，隨著外食餐飲市場全面復甦回溫，且今年春節較往年早，年後尚有企業恢復舉辦春酒等相關需求，加上2月尚有西洋情人節、228連假等節慶假期因素助攻下，可望持續挹注餐飲聚餐需求，使餐飲業首季旺季營運表現可期。

至於受疫情衝擊甚鉅的中國大陸事業群，隨著中國大陸逐步解除封控管制、著力擴大國內需求擺在首位，強調將恢復和擴大消費擺在優先位置，尤其支持餐飲等產業恢復發展。在各主要城市出遊、聚餐人潮恢復下，營運可望擺脫谷底、復甦動能可期。