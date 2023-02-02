寶雅（5904）受惠2022年12月寒流來襲，暖冬商品熱帶賣帶動，2022年第四季同店正成長4.2％，法人指出，獲利方面，考量新展店對營收挹注會逐步顯現，但仍有規模效應，預估2022年每股稅後純益（EPS）為20.13元，股息配發有望回到過往水準。