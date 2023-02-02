寶雅正式推出的全新店型POYA Beauty於2022年底共有三家，截至1月底，POYA Beauty門市已有12家。投顧研究機構指出，2023年隨邊境解封且民眾生活回歸常態，社交活動增加、口罩禁令陸續放寬，民眾對於美妝商品需求可望逐漸增加，POYA Beauty將搶攻疫後美妝商機。

寶雅經營管理階層設定2023年寶雅展店目標30家，總店數規模達350店，其中，商場店會以POYA Beauty為主，街邊店則視情況而定。法人估計，寶雅2022年同店正成長，2023年可望維持中個位數增長；寶家2022年調整定位，2023年展店15家。

元富投顧看好，2023年隨邊境解封且口罩禁令逐步放寬，加上POYA Beauty正式亮相，可望搶攻疫後美妝商機帶動，預期營運穩健成長，給予「買進」投資評等，推測合理股價640元。

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