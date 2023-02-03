人民幣兌美元中間價3日報6.7382，較2日報6.713，下調252個基點或0.38％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，3日展開人民幣（下同）230億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。

本周橫跨月底，人行在公開市場先放後收，全周淨回籠7,200億元。路透統計，本周逆回購到期總額為16,080億元，其中，3日到期量為3,190億元。