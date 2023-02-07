美國之音引述《華爾街日報》6日報導，據俄羅斯海關數據顯示，中國當局無視國際上因為俄羅斯入侵烏克蘭而對俄羅斯實施的制裁和出口管制，持續向俄羅斯提供攻打烏克蘭所需的軍需品和技術。該報曾聯絡俄羅斯外交部、國防部和經濟部尋求對此事的評論，但是沒有收到回應。

報導稱，中國大陸的國營軍工企業正在向受到國際上嚴厲制裁的俄羅斯國營防務公司運送了軍方所用的導航設備、干擾技術和戰鬥機零件。

《華爾街日報》報導，相關俄羅斯海關的數據由華盛頓非盈利組織「C4ADS」向該報提供。數據顯示了俄羅斯去年入侵烏克蘭後進口的數萬批次軍民兩用產品中的一小部分，而所謂軍民兩用產品則既有正常的商業用途，又有特別的軍事用途。俄羅斯海關紀錄顯示，俄羅斯進口的大部分軍民兩用物資來自中國大陸。

美國國務卿布林肯原定周日抵達北京訪問，但是他因為一個中國高空偵察氣球侵入美國領空在華盛頓政壇引發強烈不滿，因而在出發前突然推遲了這次訪問。而中國軍工企業向俄羅斯出口可用於烏克蘭戰爭的軍需品和技術，本來應該是布林肯與中方官員會談的議題之一。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯有足夠的技術潛力來確保自身安全並開展特別軍事行動。這種潛力正在不斷提高。

《華爾街日報》認為，俄羅斯雖然有能力在國內生產大部分基本的軍需品，但是在包括半導體晶片在內的軍民兩用技術方面卻仍然高度依賴進口，而這些技術對現代戰爭而言至關重要。

俄羅斯總統普丁去年2月24日揮軍入侵烏克蘭之後，美國和西方國家對俄羅斯實施了多輪嚴厲的制裁，特別限制將那些可能有軍事用途的半導體晶片、紅外相機和雷達設備銷往俄羅斯，以求削弱俄軍對烏克蘭發動攻擊的能力。

《華爾街日報》根據其看到的記錄與數據認為，中國一些國營或民營企業卻持續向俄羅斯出口軍民兩用產品，此舉也引起美方官員的關切。

報導稱，中國大陸國營軍工企業保利科技去年8月31日向俄羅斯出口了導航設備，專門用於M-17軍用運輸直升機之上。當月稍早，福建南安寶峰電子公司通過烏茲別克一家國營防務公司，向俄羅斯提供了用於軍車的伸縮式天線，而該天線可用於通訊干擾。去年10月24日，中國航空技術國際控股有限公司向俄羅斯發送了價值120萬美元的蘇-35戰機的零件。

福建寶峰電子有限公司總經理王少峰以電郵回應《華爾街日報》的查詢稱，他的公司的正式名稱中並不包含「南安」的字樣，而且他的公司並不生產伸縮式天線，也沒有向任何烏茲別克的國營防務公司發過貨。王少峰聲稱，提供給他的報告缺乏事實依據，與事實不符。

但是《華爾街日報》指出，福建南安寶峰電子公司在提交給美國聯邦通訊委員會一份有關在美國銷售無線對講機的文件上，聯絡方式與沒有「南安」字樣的寶峰電子公司相同，而且文件由「王少峰」簽署。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇也向《華爾街日報》表示，關於中國向俄羅斯提供「援助」的指控沒有任何事實依據，「純粹是猜測和故意炒作」。劉鵬宇還重申了中國政府關於反對沒有國際法依據的單邊制裁的一貫立場。

《華爾街日報》報導說，俄羅斯海關數據顯示，俄羅斯還通過沒有參與制裁的諸如土耳其和阿拉伯聯合大公國等國家，繼續繞道進口遭到禁運和管制的產品和技術。

報導指出，土耳其在美國施壓下已經採取行動，切斷了與俄羅斯的一些金融和商業聯繫；而阿拉伯聯合大公國駐美國大使館卻對此事沒有發表評論。