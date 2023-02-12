在疑似間諜氣球飛越美國之後，中國有可能失去更多獲得西方技術的渠道。據《華爾街日報》報導，盛頓及其盟友考慮對中國政府施加更嚴格的限制，將目標指向提升中國軍事和經濟實力所需的產品。

報道稱，現任和前任美國國家安全官員表示，此次氣球事件突顯了中國對美國構成的國家安全威脅，美國將為加強技術保護爭取更多政治支持。

由於美國聲稱該氣球攜帶了用於情報收集和通信的天線和傳感器，前美國中央情報局高級官員、現供職於華盛頓智庫新美國安全中心的拉瑟（Martijn Rasser）說，「這無疑是火上澆油，支持了對華強硬派的觀點」。

白宮新聞秘書卡琳．讓-皮埃爾(Karine Jean-Pierre)週四對記者表示，「我們還將考慮採取更大範圍的行動，以揭露和應對中國更大規模的監視活動，這些活動對我們的國家安全以及我們的盟友和夥伴構成威脅。」美國官員說，他們已向30多個國家的政府通報了上述氣球事件的情況，國際協調對於應對中國威脅至關重要。

華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）高級研究員班森（Emily Benson）說，除了拜登政府的行動外，美國眾議院新成立的美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會也可能施壓美國，要求採取更嚴厲的措施來延緩中國的發展。她說，國會議員將感受到越來越大的壓力，要求他們採取更強硬的立場，而這又可能會迫使白宮採取更強硬的政策。

華爾街日報稱，許多主張更嚴格出口管制的人也在推動擴大管制範圍，將人工智慧等行業納入其中。美國政府也已經在制定一項對外投資審查計劃，審視美國在海外的投資是否存在來自中國的潛在國家安全威脅。分析人士稱，白宮可能會面臨要求更快推出該計劃的呼聲。