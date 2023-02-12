根據BBC新聞報導，阿根廷近日入境航班中，有33名俄羅斯婦女因「證件問題」被拘留。阿根廷國家移民局稱，已有5000多名俄羅斯籍孕婦湧入阿根廷，她們大多數都是即將臨盆的婦女。當局稱，這些婦女希望她們的孩子在阿根廷出生，以獲得阿根廷公民身分。最近抵達的人數有所增加，當地媒體認為這是烏克蘭戰爭的結果。

阿根廷移民局負責人弗洛倫西亞·卡里尼亞諾（Lorencia Carignano） 告訴媒體，在周四一架抵達阿根廷首都的班機，33名俄羅斯婦女中，有3人因「證件問題」被拘留，她們聲稱是作為遊客來阿根廷旅遊的。但在之後的審查中，這群孕婦承認她們入境，是希望她們的孩子獲得阿根廷公民身分，因為阿根廷比俄羅斯護照擁有更多的自由，且擁有阿根廷身分的孩子，也讓父母可以更快取得阿國公民身分。

自去年2月俄侵烏後，前往許多西方國家旅行對俄羅斯人來說，變得更加困難。俄羅斯人只能免簽前往 87 個國家。去年9月，歐盟和俄羅斯之間的簽證便利化協議被暫停，額外的文件和嚴格規則，增加了繁瑣的處理時間。許多國家也因此暫停了對俄羅斯人的旅遊簽證。

被拘留的3名婦女事後已被釋放。

阿根廷《民族報》將俄羅斯公民湧入情況，歸因於俄烏戰爭，稱「除了逃離戰爭和他們國家的醫療服務外，俄羅斯婦女還被免簽進入阿根廷的便利性所吸引。」該報指出，俄羅斯公民到阿根廷的「生育旅遊」成了有利可圖的做法。

BBC更指出一些俄語網站，為希望在阿根廷分娩的準媽媽提供各種套餐。相關網站宣傳專屬生育計畫、機場接機、西班牙語課程和宣稱是「阿根廷首都最好的醫院」的住院費用折扣等服務。不同的配套，從5000美元到15000美元不等。

《民族報》報導說，阿根廷警方已盯上這些價值數百萬美元的商業行為和非法網絡行銷。警方在搜查行動中繳獲了筆記本電腦和平板電腦，以及移民文件和大量現金，並稱一些團伙為這項服務收取了高達35000美元的費用。