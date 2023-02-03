中鴻去年財報，法人預估，公司2022年稅後EPS為-0.10元，全年由盈轉虧主因為去年下半年鋼價大幅下跌，使下半年出現虧損。展望2023年，目前鋼價已經落底回穩，但認為在資金緊縮及大陸整體鋼鐵需求仍不及疫情前的水準之下，2023年的鋼鐵價格難以挑戰前高，較可能的情況是在今年首季漲價完成後震盪整理。

中鴻去年第四季營收81.83億元，年減41.05%、季增3.86%，雖然因為鋼價仍低且需求仍未明顯回升，因此營收仍在谷底，但已較上一季回穩。預期因高價庫存逐漸消化，毛利率可望回升至-1.58%，法人預估，上季稅後EPS為-0.14元。今年第一季獲利有望回穩擺脫谷底，拉抬EPS表現，不過法人認為目前PBR約2.3倍，位於三年歷史區間0.7~3倍中間偏高位置，評價已反應鋼價上漲的預期，維持中鴻的投資建議為中立。

進入新年首季，由於鋼價已經順利反彈，中鋼、中鴻盤價連續二個月上漲，可望帶動出貨價量俱揚，法人預估，今年第一季營收營收86.06億元，年減30.66%、季增5.16%，且鋼價上漲預期可推升毛利率，預估毛利率回升至5.07%，稅後EPS達0.19元。

農曆春節期間國際鋼鐵原物料的價格呈現穩定小漲格局，鐵礦砂報價從每公噸123美元上漲至126美元，漲幅約3%。廢鋼價格也維持上漲，報價從每公噸416美元上漲至427美元，漲幅約2%。符合市場對於未來鋼鐵需求可望回升的期待。從中鋼2月的盤價來看，由於上漲幅度並未完全反應原物料價格的漲幅，2月將開出的3月盤價維持上漲的機會偏高。

對台灣鋼鐵廠而言，由於中鋼近二個月的盤價漲幅偏低，因此中下游在接單上具有價格競爭力可擴大接單量能，目前業者對備庫存的意願也佳，預期今年第一季上游鋼廠的出貨量能無虞。在大陸防疫封控放鬆房地產可望反彈的預期下，用鋼需求可望回升的預期持續發酵，並帶動鐵礦砂價格持續穩步上漲，短期鋼價可望維持反彈上漲。