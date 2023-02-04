被抨擊為台南黑金政治案件的學甲槍擊案，案發3個月陷入膠著，春節後仍杳無音訊，台南市警局長廖宗山銜命上任首辦此案，他4日透露槍手孔祥志與教唆者洪政軍皆潛逃到大陸，強調「一定會破案」且「偵辦對象無上限」。

學甲槍擊案88槍發生在去年11月10日，時任民進黨中執委郭再欽的公司辦公室與前台南市議員謝財旺服務處遭共開88槍，案發以來檢警逮捕羈押5嫌，可惜皆屬周邊成員，孔祥志與洪政軍仍逍遙法外，洪一度被認為案發後仍在台灣躲藏，掀起警方一波掃蕩海線賭場專案，要斬斷洪的藏身處所。

學甲警分局趁春節前夕曾找孔祥志母親出面喊話，要兒子返台面對司法，盼母子過年團圓，顯然徒勞無功，警方辦案進度與決心遭到質疑，廖宗山一上任，外界都在檢視新任局長有無能力破案。

廖宗山曾在刑事局偵辦多起國際案件，另對處理台灣與大陸2岸刑案經驗豐富，與大陸公安長期培養互信，他上任台南市警局長立刻受到政壇、司法界多方壓力，皆盼早日逮獲學甲槍擊案凶嫌，令全案水落石出。

廖宗山4日指出，專案小組春節期間並未中斷調查，研判孔、洪2嫌皆已受接濟潛逃大陸，他與對岸公安素有交情，強調「有朋友會幫忙，一定會破案」，但無法給出破案期限。

盛傳學甲槍擊案幕後指使者非洪政軍1人，恐有更高層級的影武者，也讓全案蒙上黑金政治陰影，廖宗山表示，大家都清楚自己過去的辦案風格，「有證據就一直往上辦，不會設上限」。