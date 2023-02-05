中新網報導，早在春節前，各地方政府就展開徵才活動。其中，浙江溫州市1月中旬舉辦徵才大會及就業援助月活動，相關活動期間擬展開近百場系列現場徵才會，預計3,000多家企業與會，提供逾20萬個職缺。
春節過後，勞務輸出大省四川迎來跨省徵才。1月底，浙江、福建、重慶等省市及四川省內共251家用工單位赴四川廣安市，提供超過2.6萬個職缺，現場吸引近2萬名群眾應徵，當天達成就業意向協議共3,941人。
用工大省則要確保工人返崗復工，透過包機、包車接人，「就業直通車」使農民工能夠「從家門到車門，從車門到廠門」點對點重返工作崗位。
1月26日，福建首班免費返崗復工包機抵達福州長樂國際機場，來自雲南的238名返回工作崗位人員抵達福州市。時隔一日，閩寧勞務協作首趟包機27日滿載新聘的169名寧夏員工抵達廈門。福建各地市相繼啟動點對點接送工人，預計運輸158趟、超過2萬人。
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