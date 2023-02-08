通霄鎮公所規畫7處場域提供給隨香民眾歇腳。（通霄鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，預計2月12日起駕出發，為期9天8夜南下雲林北港，因應來自全台信眾將前往參香，通霄鎮公所2月11日到20日，開放通霄鎮海水浴場作為休憩場域，而2月19、20日媽祖回鑾通霄鎮時，規畫通霄國中等6處場所，提供給民眾免費住宿休息。

白沙屯媽祖進香至今已有200多年歷史，從苗栗徒步出發，跨越台中、彰化與雲林等縣市，全程400多公里，因為進香期程每年向媽祖擲筊決定，加上路線不固定充滿未知數，每年對隨香信眾而言都是場體力挑戰，這項全台徒步距離最遠的宗教進香盛事，也被列為國家級無形文化資產。

拱天宮今年開放民眾報名隨香，報名人數突破10萬多人，打破去年9萬1千多人，創下歷史新高，為迎接白沙屯媽祖進香，通霄警分局11、19、20日將分3時段實施交通管制措施，台鐵也將在媽祖起駕、回鑾前後3天，加開及增停17班次，藉此疏運湧入的隨香旅客。

為因應來自全台的廣大信眾，通霄鎮公所指出，除了通霄海水域場2月11到20日全程開放，在2月19、20日媽祖回鑾時，也將開放通霄國中、通霄國小、通霄鎮立游泳池、通霄演藝廳、慈后宮、通西里軍營公園等6處場域。

通霄鎮長張可欣說，規畫這麼多的歇息地方，主要是希望隨香信眾能夠有地方安心休息，並且儲備體力，不過住宿地點，僅開放洗手間與住宿使用，盥洗設備暫不開放，還請大家見諒，也提醒大家最近日夜溫差大，半夜較為寒冷，要多注意保暖。

另外，為了方便大家前往拱天宮，也鎮公所也有規畫免費接駁車，無論是搭乘火車或是自行開車前往，都可以轉搭接駁車至拱天宮，共有7個接駁點，分別是通霄火車站、通霄海水浴場、慈后宮、南青宮、福龍宮公車站牌（台一線）、南勢山、方面實業塑膠廠，歡迎大家多加利用，也溫馨提醒疫情期間，還是要佩戴好口罩，並請依序上車不推擠，車上不開放站位。