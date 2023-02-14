睽違3年，港澳人士終於能再度赴台自由行旅遊，陸委會宣布2月20日起進一步放寬管制，恢復港澳居民來台申請，旅客來台不用只限於跟團。疫情前港澳旅客為外國人來台旅遊第3大市場，對此旅行業表示歡迎，也期待接下來可恢復兩岸旅遊。

我國於2020年2月11日暫緩港澳人士入境申請，直到去年11月才恢復團體旅遊，今則進一步宣布開放自由行旅客來台。

根據統計，新冠肺炎疫情爆發前的2019年，外國人來台旅客當中，陸客271萬人高居第1，其次為日本客216萬人，港澳旅客176萬人為第3名。

旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽指出，開放港澳自由行後，都會區旅客量能將會提升，港澳旅客是對大宗的自由行市場之一，對觀光業來說是非常好的信號。

李奇嶽也解讀，開放港澳人士來台，可嗅出兩岸關係和緩，而恢復陸客的時機，第一步可以先解除台灣旅客組團赴陸禁令，釋出善意也讓旅行社有時間準備，並在疫情許可下爭取陸客來台，一旦兩岸恢復交流，對於觀光局訂下今年吸引600萬旅客來台的目標，就可以達得到。