桃園市蘆竹南崁交流道周邊道路早年的排水建設已跟不上都市發展，汛期雨水集中更加快速，相對低點的新南路周邊經常發生道路積淹水的問題，為此市府規畫於新南路新建雨水下水道，並在下游整建分流涵管，完備當地排水系統，市長張善政今前往視察，他表示，工程目前進度約7成，預計3月底前可發揮排水效益、4月28日完工。

張善政表示，新南路周邊地勢較低，每逢大雨經常發生道路積淹水問題，對南崁交流道及上下班民眾造成影響，為此市府斥資2600多萬元規畫新南路新建雨水下水道，並於下游整建分流涵管，該工程由交通部高公局全額補助，市府負責發包施工，去年6月6日已開工，目前工程進度達7成，未來可提升南崁交流道匝道口周邊道路防汛能力。

水務局指出，南崁交流道是蘆竹區重大的交通樞紐，每日車流量高達6萬車次，近年來周邊道路卻常因汛期而淹水，封閉車道又會導致交通不便，因此決議施作「新南路雨水下水道工程」，希望能讓周邊降雨有效排入南崁溪。

水務局說明，「新南路雨水下水道工程」為降低交通衝擊，採用地下推進方式施工，在通行道路上不進行開挖，避免對南崁交流道的交通造成影響，也對往來南崁交流道的用路人較為友善，期盼在4、5月的梅雨汛期來臨前，新南路雨水下水道能及時發揮排水功能，完工後將結合市府水情資訊系統設置即時智慧管理監測設備， 使雨水下水道發揮最大防災效益。