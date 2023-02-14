新竹縣總圖書館用圍籬防護興建，文化局預定在旁機關用地，籌設現代化美術館。（羅浚濱攝）

前縣長范振宗時代興建的新竹縣美術館，展覽和典藏空間已不敷使用，文化局委託中原大學做先期研究在興建中的總圖書館旁機關用地，籌設現代化美術館，縣長楊文科決定動用第2預備金400萬元，規畫前瞻性的新竹縣美術館，打造城市美學新地標！

中原大學教授曾光宗14日在縣主管會報，提出新竹縣未來美術館規畫先期研究專案報告，指1996年啟用的新竹縣美術館，樓地板面4010平方公尺，7間展覽室每年展覽檔次在50到60檔，平均每月展出2到4檔，每檔無法展出2到3個月，空間也難以辦理大型立體等現代藝術，典藏空間也不足。

曾光宗認為，目前國內外興建現代化美術館，空間大都有9000坪，新竹縣要興建多元、跨域及民眾需求的未來美術館，空間最好相近，才能與國際接軌，塑造地方藝術品牌。

曾光宗以該預定地提出新竹縣未來美術館4個方案，方案A量體太大，幾乎將用地佔滿，方案D則以目前美術館規模相同，建議方案B的8107坪、方案C的6352坪或兩方案擇中為最佳，能與總圖和東興圳的景觀結合。

以每坪28萬元造價計算，方案B興建經費22.7億元，方案C經費17.79億元，目前各縣市興建的美術館，多是向文化部爭取補助經費，新竹縣是客家大縣，能再向客委會爭取補助經費。

曾光宗認為新竹縣未來美術館，若從今年先期規畫、競圖、規畫設計到施工要6年，到2028年完成。

縣長楊文科認先期規畫12個月和規畫設計18個月，應可縮短期程，讓美術館至少縮短1年完成。

楊文科表示，新竹縣民眾收入水準高，也更注重文化藝術與美術教育，礙於現有美術館展場空間不足，必需要有一座滿足文化、藝術展覽的美術館，是由行政法人或公家機關來經營，後續由文化局再評估。

楊文科決定動用第二預備金400萬元，辦理新竹縣美術館先期規畫，相關興建經費將由縣府自籌，並積極向中央爭取，讓這座現代化的美術館成為城市美學的新地標。