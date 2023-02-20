南投縣公立托育中心嚴重不足，縣長許淑華20日在縣務會議中，要求教育處在1個月內，盤點縣內國中小學閒置教室，加速建置0到2歲的托育中心，落實她的縣長選舉政見。

許淑華表示，新手父母親都希望政府增設托育中心，縣府社會及勞動處盤點托育中心資源，除了南投市、草屯鎮、埔里鎮、集集鎮、竹山鎮已規畫設置，其餘鄉鎮因場地難尋，縣府決定清查學校閒置教室等空間，加速托育中心的建置。

許淑華說，托育中心既有空間不足，在不影響學校師生上課的原則下，教育處將針對閒置的國中小教室全面清查；並請社勞處派員會同勘查，了解是否合適，即使是偏遠的學校也列為清查對象，學校閒置空間如能變成社區托育中心，如何讓父母親方便接送，也要一併列入考量。

社會及勞動處長林志忠說，南投縣0到2歲的托育中心資源不足，目前公辦民營托育中心或公共托育家園有4處，其中，南投市2處、竹山、集集各1處，收托兒童78位，仍嚴重不足。未來，埔里還要增加2處，可托育兒童64位；草屯土城國小也在規畫中，未來可收托20位。

縣務會議中，也針對國土規畫影響民眾土地權益問題討論；許淑華表示，仁愛、信義及鹿谷鄉等地，陸續有民眾對國土畫提出意見，雖然是中央政策，但政策如果造成民眾權益受損，縣府就要向中央強烈反映，更要主動關心民眾遭遇的問題。