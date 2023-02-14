王惠美表示，感謝媽祖厚愛，期許媽祖繼續賜福，讓大家都幸福美滿又健康。(吳建輝攝)

白沙屯媽祖今清晨6點從台中興農公司起駕，花了約20分鐘進入彰化轄內，7點50分左右鑾轎經過彰化縣政府門口時，突然急轉彎橫跨馬路衝到縣府廣場，隨後停駕休息30分鐘，縣長王惠美驚喜連忙衝到門口接駕，王惠美表示，感謝媽祖厚愛，期許媽祖繼續賜福，讓大家都幸福美滿又健康。

事實上彰化縣政府昨天晚上就預先備好香案，要等待媽祖到來，並開放中庭及府前廣場供香燈腳休息，不過昨天媽祖停駕台中休息，讓等待許久的縣府同仁稍稍失望，今早驚喜現身縣府，讓等候多時的縣府同仁及信眾都相當興奮。

王惠美說，期許媽祖繼續賜福，保佑我們國泰民安，風調雨順，縣運昌隆，所有彰化縣民士農工商各行各業，都能夠有一個好的成果，讓大家都幸福美滿又健康，也提醒所有香燈腳，今天開始天氣變冷，提醒大家在過程中要注意自身保暖，也都有提供很多飲料、食物等等，也歡迎大家取用，感受彰化的熱情。

白沙屯媽祖2019、2020、2021連續3年都走台一線南下進入彰化縣，今年也不例外，沿路走台一線南下，進入金馬路，原本大家以為要往伸港方向前進，最後媽祖又繞回台一線，進入縣府為所有縣民祈福，現場民眾直呼，白沙屯媽的心真的猜不透。