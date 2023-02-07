今天中午全球人壽前董事徐乃成透過委任律師召開記者會，針對全球人壽2009年出售給美孚建設，彭騰德必須支付千萬美元酬金卻未履行，質疑個人誠信問題。

彭騰德下午也透過委任律師羅名威發出4點聲明澄清，1.有關全球人壽股權收購案，買賣雙方均有委任財務顧問、會計師與律師等專業人士協助，徐乃成並非上開專業人士，亦未出資，竟自稱主導全球人壽股權收購案，與事實不符。

2.彭騰德與徐乃成間從未成立任何委任契約，彭騰德亦未同意支付徐乃成美金1000萬元報酬。

3.彭騰德對一審判決未查明事實深感遺憾，並已向台灣高等法院提起上訴。針對未來可能的假執行行動，彭騰德將依法提出足額反擔保，以維正當權益。

4.本案為尚未確定民事一審案件，雙方應循法定程序爭取權益，徐乃成如有堅實法理依據，理應向高等法院主張，又何須以召開記者會方式透過媒體訴求，實令人不解。