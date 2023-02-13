所謂「深假技術」，指使用甲的臉孔，搭配乙的身材與動作，用丙的嘴型說出的變造的內容，在現代AI技術下，是不難達成的任務，但可能造成嚴重的資安危機。

舉例來說，駭客用ChatGPT針對不同企業，產生數萬封釣魚郵件後，再運用偽造聲紋假冒財務長致電財務人員進行匯款；或駭客用生成式AI的強大分析與歸納功能，找出藏於企業內部未曾發現的弱點，藉此進行網路進階攻擊或機密竊取。

KPMG安侯企業管理（股）公司執行副總經理林大馗預測，如果生成式AI連動既有的深假技術威脅，可能導致風險加乘，未來AI所創造的假文章、假程式、假郵件、假影片將大量湧現且難以識別，進而影響到生成式AI的正確性。

他也據此對企資安提出三大自保之道，首先是除了標配防火牆與防毒軟體，可能還需透過「人工加工人智慧」的打假工具及內容確認工程師等協作，才能有效降低AI所帶來的資安風險。

第二是在新興的風險治理工具尚未成熟前，一般企業可以建立「智慧型主動式」的防護能量，例如在公開影片中添加專屬的雜湊值或安全憑證，以確保來源的真實性並防止駭客暗中蒐集與惡意竄改；或擴大運用「MFA多因子認證」讓消費者透過兩種以上的認證機制，才能取得授權。

第三則是為了降低駭客攻擊的的風險及提升使用者隱私安全性，企業可以參考零信任（Zero Trust）資訊架構，避免以一次驗證後即可長時間與完全取用所有服務的傳統做法，改採依據不同的服務風險等級、搭配多次且不同方式的驗證，降低單一識別方法失效的災損程度，確保適當與匹配的風險控管。