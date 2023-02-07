中國國家移民管理局公布，優化移民管理政策措施落地和2月6日與港澳人員往來全面恢復，2月6日全大陸出入境人員數量達到67.6萬人次，創疫情以來新高，較前一日增長32.8％，較「乙類乙管」政策實施前日均增長124.2％，為疫情前的36.6％。其中，毗鄰港澳陸地口岸出入境人員56.8萬人次，佔當日出入境人員的84％，較前一日增長39.2％。

大陸昨日起試點恢復旅行團出境遊。在北京，外交部發言人毛寧今表示，首批中國出境旅遊團昨日已抵達泰國、印尼、柬埔寨、新加坡、阿拉伯聯合大公國、埃及等試點國家，各國都熱情歡迎中國遊客到來，希望有關國家為中國遊客提供安全、便利的環境和條件。

毛寧稱，時隔3年，中國出境團隊遊按下「重啟鍵」，將重振全球旅遊市場，為世界經濟疫後回暖注入動力。隨著出境遊逐步有序恢復，中國將持續強化與世界各國的人員往來和經濟交流，為全球經濟復甦注入更多信心與力量。