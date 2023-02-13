「粉紅超跑」停駕光田醫院 烏日分局交接護駕任務

沙鹿光田醫院院長王乃弘夫婦率醫護人員，在白沙屯媽祖鑾轎前跪拜，祈求病患身體健康。（擷取自白沙屯即時轉播）

沙鹿光田醫院院長王乃弘夫婦率醫護人員，在白沙屯媽祖鑾轎前跪拜，祈求病患身體健康。（擷取自白沙屯即時轉播）

烏日分局上午11時許於沙鹿區與龍井區的交界，沙田路與向上路口，大批警力恭迎媽祖進入轄區，正式接手沿途保護媽祖及信眾的勤務。(陳世宗翻攝)

烏日分局上午11時許於沙鹿區與龍井區的交界，沙田路與向上路口，大批警力恭迎媽祖進入轄區，正式接手沿途保護媽祖及信眾的勤務。(陳世宗翻攝)

苗栗通宵白沙屯媽祖往北港進香，「粉紅超跑」13日上午行經沙鹿區沙田路時，光田醫院由院長王乃弘夫婦率領醫護人員等，跪地誠意呼喊 「媽祖、媽祖、我愛你！」白沙屯媽祖鑾轎聞聲一度反向衝，又倒退回來，「三進三出」停駕在光田醫院門口，供醫護人員及民眾參拜，10分鐘後起駕，繼續向南挺進。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎，今天沿台一線向南行，上午行經沙鹿區沙田路時，光田醫院大批醫人員提前跪在沙田路上跪地，高喊 「媽祖、媽祖、我愛你！」粉紅超跑聞聲，一度往院外退，隨即又往前衝；「三進三出」停駕在光田醫院門口，引來醫護人員大聲歡呼，民眾立馬蜂擁向前參拜。

沙鹿區光田醫院將香案等設在轎前，供醫院醫護人員及民眾參拜，光田醫院院長王乃弘夫婦率醫護人員跪拜，祈求病患身體健康及醫院人員工作順利。媽祖神鑾停駕約10分鐘後，繼續往南挺進。

院方人員說，白沙屯媽祖去年進香去程未經過沙田路，回程則在對向，因此未停駕光田醫院；今年經院方誠心祈求白沙屯媽鑾轎終於停駕。王乃弘強調，光田醫院於媽祖進香期間，全程都提供醫療服務；今年通宵光田醫院還免費為信眾提供血糖測試服務，祈求媽祖保佑信眾沿途平安。

烏日分局上午11時許於沙鹿區與龍井區交界，沙田路與向上路口，大批警力恭迎媽祖進入轄區，正式接手沿途保護媽祖及信眾的勤務。