韓國中央防疫對策本部13日發佈的數據顯示，前一天自大陸入境旅客的新冠落地檢陽性率再次為零。此前，韓國從11日起已恢復發放中國公民赴韓短期簽證。

韓聯社報導，據統計，12日自大陸入境人員共有1047人，其中184人在入境後接受新冠核酸檢測，無人確診感染。從上月2日起韓國政府對自大陸入境人員實施落地檢，本月4日，落地檢陽性率首次為零，12日的陽性率再次為零。

從韓國防疫部門發表的近一週（上月29日至本月4日）統計，9373名自大陸入境人員中，103名確診感染，陽性率為1.1％。其中短期居留外籍人員的陽性率1.4％，長期居留外籍人員0.8％，韓籍人員1.5％。從上月2日實施入境核酸檢測措施起至今，共1萬1339人接受檢測，確診799例，累計陽性率7％。

鋻於中國大陸境內疫情趨穩，也未出現高危感染新變異毒株，韓國政府決定從11日起恢復簽發中國公民赴韓短期簽證，但維持自大陸入境人員行前檢和落地檢、航班增班限制、統一入境機場等措施。