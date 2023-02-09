微軟的AI聊天機器人ChatGPT類股，最近在大陸股市被眾人追捧，包括拓爾思信息技術、漢王科技以及雲從科技等，在投資者眼中頓時搖身一變，都成了當紅炸子雞。

深圳的證券時報（Securities Times）在頭版社論中寫道，大陸股市過去幾個點燃買氣的高科技族群，像是5G網路、AR（擴增實境）以及VR（虛擬實境）等，市場熱度已漸漸褪去。

這家全國性財經證券日報指出，雖然一些科技概念股已成功上市，但很多想法是根本還沒商業化，需要更多時間來證明其功效。有些民眾在虛假概念上投機，誘導其它投資人然後再來養套殺。最後，許多上車的股民也痛不欲生。

在股價大漲之下，大陸官方監管機構也要求這些類似開發ChatGPT的業者，要對外示警有風險性。北京的海天瑞聲科技就表示，旗下ChatGPT相關產品與服務尚未有營收貢獻度，也與OpenAI（開放人工智慧）沒關。

海天瑞聲預估，2022年淨利恐怕會大減約50%，並告訴投資者須謹慎，因為自己的市價遠高於同業平均水平。另個業者360安全科技也表示，自主研發的ChatGPT相關技術尚未成熟，目前僅供內部使用，不確定ChatGPT產品何時上市，希望市場注意交易風險，且要理性判斷與小心投資。