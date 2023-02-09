國軍八軍團一對軍官情侶的性愛影片連續遭到惡意外流，兩名當事人本（2）月5日共赴高雄市警婦幼隊報案提告，但因兩人違反資安規定，嚴重影響軍譽，軍方也明快處置，依照往例，軍方為了止血，將會採取「快懲快罰」，二人將會遭到汰除，對此，軍方多次強調表，懲處一定會有，同時也會給當事人應有的法律協助、心理輔導，但未否認會「汰除」。

影片外流後，軍方第一時間介入調查，經與當事人訪談，確認兩人為情侶關係，至今仍在交往，但拍攝時間為2021年間，男方當時為上尉連長，女方則是同連中尉輔導長，事後兩人也調離現職，靜待人評會結果出爐。

根據過往經驗，外流事件成為新聞焦點，加上事情持續延燒引發社會關注，軍中應會採「快懲快罰」，二人被汰除的機率相當高；而對於懲處結果是否已經出爐，軍方並未正面回應，僅強調該有的懲處一定會有，但不管結果為何，後續軍方仍會持提供相關的法律協助以及心理輔導，予以保障協助。

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