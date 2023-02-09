日月光投控111年第四季未經查核之合併營業收入為新台幣1774.17億元，季減5.94%、年增2.59%。單季營業毛利340.99億元，季減10.19%、年增3.66%，毛利率19.2%，季減0.9個百分點、年增0.2個百分點；營業淨利197.74億元，季減16.5%、年增0.81%，營益率11.1%，季減1.5個百分點、年減0.2個百分點；歸屬於本公司業主之淨利157.3億元，季減9.93%、年減49.12%，淨利率8.9%，季減0.4個百分點、年減9個百分點。基本每股盈餘3.77元，相較去年第三季4.03元、前年同期7.2元雙雙下滑，仍創下歷史單季第三高水準。

日月光投控111年全年營業收入為新台幣6708.73億元，年增17.69%，創下年度營收歷史新高。單季營業毛利1349.30億元，年增22.25%，毛利率20.1%，年增0.7個百分點；營業淨利801.76億元，年增29.05%，營益率12.0%，年增1.1個百分點；歸屬於本公司業主之淨利620.9億元，年減2.84%，淨利率9.3%，年減1.9個百分點。基本每股盈餘14.53元，相較前年14.84元略微下滑，仍寫下歷史EPS次高。日月光表示，2022營收及獲利率提升皆達標。

日月光投控111年第四季未經查核之半導體封裝測試營業收入為新台幣943.22億元，季減4.56%、年增2.57%。營業毛利261.93億元，季減9.15%、年增1.75%；營業淨利157.78億元，季減15.45%、年減1.73%。去年度半導體封裝測試營業收入為新台幣3721.76億元，年增11.16%。營業毛利1058.93億元，年增19.42%；營業淨利664.47億元，年增24.35%。

半導體封裝測試銷售分析，產品應用別占比來論，通訊占53%，電腦16%，汽車、消費性電子及其它共占31%；產品組合占比，Bumping, Flip Chip, WLP & SiP共占43%，Wirebonding占33%，其它7%，測試15%，材料2%。前十大客戶營收占比58%。資本支出占3.11億美元。

日月光表示，2022日月光投控封測事業營收年成長13%(全部以美金計價、皆為擬制性基礎)，是邏輯半導體產業成長的2倍以上。2022封測事業毛利率及營業利益率分別為28.5%及17.9%(不含購買價格分攤費用則分別為29.4%及19.1%)，超越歷史高點27%及16.6%。2022先進封裝營收年成長27%，測試營收年成長15%，動能在中至長期將持續。

針對汽車電子狀況，日月光也說明，2022年合併汽車電子營收年成長50%，約為美金16億元；2022年封測事業汽車電子營收年成長50%，達到接近美金10億元的里程碑。

日月光投控111年第四季未經查核之電子代工服務營業收入為新台幣839.33億元，季減7.42%、年增2.92%。營業毛利78.03億元，季減15.16%、年增9.77%；營業淨利39.59億元，季減22.82%、年增10%。去年度電子代工服務營業收入為新台幣3019.82億元，年增26.07%。營業毛利290.31億元，年增35.15%；營業淨利139.56億元，年增60.3%。

電子代工服務銷售分析，產品應用別占比來論，通訊占38%，電腦9%，消費性電子34%，工業用12%，汽車電子6%，其它1%。前十大客戶營收占比80%。資本支出占0.25億美元。

日月光元月營收451.31億元，年減7.09%、月減15.06%，連四個月下滑，並失守500億元大關，創下11個月新低紀錄。