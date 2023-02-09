蔡英文：陳建仁帶領的新內閣，更了解地方民眾需求。（總統府提供）

蔡英文：陳建仁帶領的新內閣，更了解地方民眾需求。（總統府提供）

立法院開議在即，蔡英文總統今晚指出，現在由陳建仁帶領的新內閣，更了解地方民眾的需求，她對新內閣賦予重望，希望對地方產業、建設，以及弱勢民眾的照顧，都能更到位。中央正推動「疫後特別條例」的立法工作，也規劃特別預算，期盼可以在立法院開議後儘早通過，讓很多要做的事可以快速展開。

蔡英文今晚出席「新北市嘉義同鄉會112年企業春酒聯誼會」，包括行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、嘉義縣副縣長劉培東、立法委員張宏陸、新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗及顧問團長游世全等也出席活動。

蔡英文表示，現在不只有先進的科技性產業開始落腳嘉義，也有很多可以投資的機會，希望讓嘉義縣有更好的發展。雖然嘉義縣的發展比較晚開始，但後面的投資反而是更具科技性及未來性的產業，她很看好嘉義。

她說，過去幾年，臺灣經濟持續穩定發展，但今年上半年將極具挑戰性，政府已做好準備，也希望臺灣上半年的經濟能夠平穩度過，下半年再一次地往上走。在這個政經變局當中，希望弱勢者可以得到更好的照顧，有些產業也需要特別幫忙。

蔡英文強調，現在由陳建仁院長帶領的新內閣，更了解地方民眾的需求，她對新內閣賦予重望，希望對地方產業、建設，以及弱勢民眾的照顧，都能更貼心、更到位。中央正在推動「疫後特別條例」的立法工作，也規劃「特別預算」，要用各項政策，來減輕人民的生活負擔、穩定民生物價，調整產業體質，同時維持我們的經濟動能。

在特別預算部分，蔡英文表示，將著眼於中小企業可以轉型，在下一個世代更有競爭力。此外，也希望嘉義基礎建設可以做得更好，讓農民可以有更好的水利設施及農田水利服務。她期盼此條例可以在立法院開議後儘早通過，讓很多要做的事可以快速展開。

她提到，有越來越多的企業看好嘉義、投資嘉義，很多產業也在嘉義越來越發達，尤其是無人機產業，也希望農業、觀光、5G都可以在嘉義開始發展。她也期許大家新的一年繼續努力，把臺灣做得更好。