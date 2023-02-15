嘉義市副市長陳淑慧偕嘉義國中師生宣誓反霸凌 。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市營造友善校園環境，15日在嘉義國中舉辦友善校園周活動，副市長陳淑慧與師生一起用雙語宣誓及簽署友善校園宣言「對抗網路霸凌─截圖、反映、找iWIN」，並教學子反霸凌3撇步，保留證據、保護自己、尋求幫助。

嘉義市友善校園周宣導活動由嘉義國中音樂班表演悠揚樂聲中揭開序幕，陳淑慧代表黃敏惠市長出席，一同宣誓及簽署友善校園宣言，並與學校木球隊員及貴賓陸續擊出對抗網路霸凌的「撇步」球（截圖、反映、找iWIN），象徵營造友善校園環境人人有責，需要大家共同守護。

陳淑慧表示，現今網路發達，資訊獲取方便，友善校園周活動包括反毒、反霸凌等重要議題，有賴於老師教導，培養孩子們正確的對抗網路霸凌的能力，期待透過友善校園周各項活動，學生拒絕霸凌，若遭遇網路霸凌也要會保護自己，熟記「截圖、反映、找iWIN」3步驟，即保留證據、保護自己、尋求幫助。

陳淑慧還說，友善校園要落實在各項教育活動及輔導管教措施，包括性別平等教育、學生輔導體制、人權教育、公民教育、生命教育及特殊教育等內容，引導孩子具有良好公民素養。

嘉市府教育處長林立生表示，嘉義國中在友善校園環境的營造與建構有亮點，透過這次的友善校園周活動，更能體現學校的努力，是嘉義市各校的楷模。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。